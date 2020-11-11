雲林縣長張麗善（右一）昨哽咽宣布撤換環保局長，一群婦女11日到縣議會送花給她加油打氣。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善昨（10日）在縣議會總質詢中突然撤換環保局長，引起雲林政壇不小震撼。張麗善今（11日）受訪表示，這個決定對鄭局長可能有點震驚與傷害，但她不是情緒做決定，而是對縣民交代，環境也許不好但她有決心改善，但她強調「鄭局長沒有功勞也有苦勞」。

張麗善昨（10日）在縣議會答詢時，沉默後哽咽宣布「環保局長撤離現職」，引起眾人驚愕包括質詢的縣議員。一群婦女今（11日）上午縣議會送花給她加油打氣。

張麗善表示，這個做法對可能對鄭局長有一些震撼、傷害、虧欠、粗暴，她也有點難過，總質詢結束後她立刻請他到縣長室談話，告訴他先轉任參議，鄭沒有講什麼，不過顯得如釋重負。

張麗善說，他對鄭育麟說下這個決定她很沉痛，環保的問題很多，也知道他站在第一線替她承擔，讓他換個位置、退到第二線，對他也許是好的，先休息一下調整一下心情，未來若需要藉重他的專業，還會有合作的空間。

張麗善指出，雲林縣沒有垃圾焚化爐衍生出來很多問題，不是哪一個局長馬上能處理，但她也覺得應該要讓民眾知道雖然環境惡劣但縣府有決心想要解決問題，有解決問題的熱情，態度才是重要的。

張麗善霹靂撤換環保局長後，府內瀰漫低氣壓，張麗善表示有傳言說是因為扛不住縣議員質詢，她強調「我不是情緒性做這個決定，也不是因為議員質詢我，我是看事情，我對全民交代，不是對議員交代。」

她說，她的處事原則是以人為本、以民為尊、將心比心、不找理由，先把工作接起來，想看看要怎麼解決，不要找理由推拖。

據了解。張麗善經常找鄭育麟探討汙染與垃圾問題，最近一次意見不一是沿海文蛤殼的處理，鄭認為應該找妥可以研磨成粉的處理廠再收集，張麗善則希望立即找地點收集，解決濫倒問題；10日她在總質詢突然宣布撤換鄭育麟的導火線是斗南惡臭問題。

(中時 )