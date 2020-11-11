《兩公約》國家報告意外成了「送子鳥」，法務部法制司製作3次《兩公約》國家報告，過程中總共誕生了14位人權寶寶，為台灣拚出生育率；第3次的《兩公約》國家報告的中、英文版今年也製作完成，明年將舉辦國際審查。

在台灣生育率屢創新低的情況下，法務部法制司製作《兩公約》國家報告卻頻傳喜訊，2012年製作第1次國家報告，負責撰寫的法制司人員就有2位懷孕生子；2016年第2次國家報告就有8位人權寶寶誕生。2020法制司製作第3次國家報告，包括曾經在今年2月瓦解林姓大毒梟販毒集團的台東地檢署調部辦事檢察官許萃華在內，共有4位法制司人員誕下人權寶寶。

第3次《兩公約》國家報告的亮點包括，推動婚姻平權，使台灣成為亞洲第一個完成立法保障同性婚姻的國家，目前完成同性登記結婚共有4725對；監察院設置國家人權委員會；廢除通姦罪，尊重每個人的性自主權；研議制定綜合性的反歧視法《平等法》草案；並在《刑法》中新增「酷刑」罪；提出國家人權行動計畫。

第3次國家報告的中英文版已經製作完成，並啟動國際審查作業，並且完成邀請10位國際審查委員，由泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、印度、奧地利、丹麥、德國、紐西蘭及加拿大各1位委員進行審查。

(中時 )