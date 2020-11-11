為改善永安地區的淹水問題，永安區北溝排水第2、3期工程即將施作。民進黨立委邱志偉針對高雄市水利局提出的第4期整治計畫，向水利署等單位成功爭取經費，可望解決永安的水患問題。

第4期主要工程是針對北溝排水上游增加集水範圍，將原本老舊的護岸、土堤整建更新，並加大通洪斷面，完整涵蓋上游區域的新港里，擴增北溝排水的效益。

邱志偉日前邀集水利署、中油及台電開會協商，水利署同意經費編列至前瞻預算中，邱志偉也要求在地生產的中油、台電要回饋地方，針對地方建設應該要大力協助，兩國營單位也同意補助經費。

邱志偉表示，北溝排水治理是永安區治水防洪的重中之重，過去因為經費龐大，導致工程無法推動，但他不斷召開協調會，在水利署支應8000萬，剩餘3億的經費最終中油與台電同意協助，才促成總經費高達3.8億的北溝排水2、3期工程同步進行。

水利署說，目前第4期工程預計將北溝排水集水範圍延伸約500公尺，改善約15公頃的淹水面積，涵蓋全部新港里，大雨時的水集中排入北溝排水，徹底治理新港里洪患，工程經費則需進一步詳細評估，確定經費後將由水利署、中油及台電共同支應。

北溝排水的第2、3期工程預計在2021年開工、2022年底完工，而第4期工程經費到位後，將加緊設計、施工。

(中時 )