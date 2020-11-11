近年來，牙齒矯正不再以學生或年輕人為主，看中整牙市場的商機，岡山秀傳醫院引進隱形牙套技術，吸引不少民眾前往洽詢。（林瑞益攝）

近年來，牙齒矯正不再以學生或年輕人為主，看中整牙市場的商機，岡山秀傳醫院引進隱形牙套技術，吸引不少民眾前往洽詢。患者劉小姐說，戴上隱形牙套，吃東西更加方便，朋友也看不出來她正在做牙齒矯正。

一般的固定式牙齒矯正器價格約12萬元新台幣起，數位隱形矯正器則是20萬元起。市立岡山醫院牙科矯正科主任張文蓁說，傳統金屬矯正器會令民眾的牙齦腫痛，或磨破口腔內膜，且清理與照顧費力，容易讓人打消矯正的念頭，新一代的隱形矯正器沒有這些困擾。

張文蓁表示，隱形牙套材質安全，且是透明無色，完全顛覆「大鋼牙」的印象，患者想要大笑時，再也不用遮遮掩掩，擔心外露的鋼質牙套破壞形象。其次，隱形牙套對牙齒包覆性較佳，降低口內異物感，整體舒適度更是相對提升。

患者劉小姐說，因為覺得自己牙齒暴暴的不好看，而且吃麵時長期咬不斷麵條，為此感到相當困擾，因此，接受醫師建議，透過隱形牙套，改善這些困擾。

醫師也呼籲，病人若是怠惰，或長時間忘記配戴矯正器，耽誤了經過設計與規畫的矯正計畫時程，有可能拖長治療期，或者要重新製作牙套。因此，患者須管控自己與把握黃金治療期。

(中時 )