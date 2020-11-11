美國大選由民主黨候選人拜登勝出，外界關注未來美中台關係變化，國民黨國際事務部主任李大中今天表示，從過往拜登的談話可以看出，他的對中政策，是正視中國大陸所帶來的挑戰，但強調美國仍需要與北京打交道，因此可能會走回歐巴馬路線，美中非敵非友，而是競爭者，但必須確保可控管。

國民黨中常會今天邀請國民黨國際事務部主任李大中，針對「美國總統大選結果對美中台關係之影響」進行專題報告。

李大中表示，拜登當選後面臨的是一個分裂的美國社會，所以主政後，應該從自己內部做起，這從拜登的勝選談話中，一再強調團結凝聚美國可以看出，因此重點未必在外交政策，而是一提再提的新冠疫情控管與重振美國。

李大中說，根據拜登過往的競選主張，可以得知拜登的外交路線，主張重回美好，以及美國的再次領導，包括恢復美國民主與聯盟、捍衛美國經濟、重振美國全球威信與領導地位等。

至於拜登對中政策，李大中說，在民主、人權與美中戰略競逐等場域，拜登會維持強硬基調，且會質疑美中貿易戰的成效，也反對美中脫鉤與新冷戰。

李大中指出，拜登未來會正視中國大陸所帶來的挑戰，強調美國仍需要與北京打交道，重點會放在如何增進美國的競爭力，在氣候變遷、全球公衛、反擴散等符合美國利益的領域，與北京進行協調合作，因此，美國並不會採取高壓手段，完全不跟中國大陸溝通接觸。

李大中說明，按照美國制度，拜登未來上任後，許多部門首長的任命，都須經過參議院同意，因此對外政策需要一段醞釀成熟期，在這之前，我們都應審慎面對不應過於急躁。

關於台灣的因應之道，李大中說，我們仍要以台灣優先、戰略避險；並務實增進中華民國與美國間的關係；厚植實力、彰顯自身重要性；廣結善緣、得道多助，比如爭取美國朝野支持與理解，強化與美國行政部門、國會、學界、智庫以及人民與人民間的關係。

(中時 )