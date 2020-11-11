歐洲在台商務協會（ECCT）今天發表2021年「建議書（Position Papers）」。ECCT透過「行銷台灣：逆境中推動創新」此一主題，呼籲政府抓住台灣受新冠肺炎疫情影響相對較小的機會，利用並厚植台灣的力量，以提昇「台灣品牌（Brand Taiwan）」的形象，以及對國際投資者與人才的吸引力。

ECCT理事長尹容並正式將一份年度建議書遞交台灣政府，由國發會龔明鑫代表接受。今年的建議書是由ECCT的25個委員會分別提出建議，共提出170項議題；其中104項是往年已經提出者，另外66項為新議題。

2021年建議書中指出，由於政府超前布署，且有效處理新冠肺炎對醫療及經濟的衝擊，使台灣經濟受疫情影響的程度，比全世界許多國家都輕微。

然而即便台灣能夠維持亮麗的表現，但早在肺炎疫情爆發之前，全球經濟就已經面臨諸多挑戰，足以攪亂企業經營模式及供應鏈運作，且迄今尚未消除。台灣跟世界其他國家一樣，都必須審慎因應高齡化社會，美中貿易及其他地緣政治緊張，多種產業日益走向數化位與自動化，以及零工經濟興起所帶來的挑戰，這些現象將持續干擾傳統的勞雇關係，並影響社會安全網。

但台灣具備良好的形勢，來因應這些挑戰。台灣擁有令人羨慕的優勢，包括開放的社會，優越的地理位置，完備的基礎建設，可靠的法規與法治體系，對創新反應敏銳，充裕的資金來源與技術勞工，而這些條件都已經獲得高度有效利用，營造出活躍的產業生態體系。靠著這些優勢，加上政府提供的金融誘因，台灣已能持續吸引眾多國際及回流投資者。

值此橫逆迭起的時代，台灣當局擁有獨到的機會匯入國際潮流，以強化創新，並促進台灣成為高端科技與服務業領域極具吸引力的投資目的地，範圍除涵蓋政府所界定的5+2未來發展目標產業，並擴及其他產業。

近年來台灣在提昇國際形象與魅力等方面，已有長足的進步，但如果要真正成功，台灣必須更加突出本身的形象，讓台灣在某種程度上，成為全球公認的卓越品牌。

歐洲商會建議，促進台灣國際化，提昇「台灣品牌」不可或缺的要件之一，是將法規體系與國際標準及最佳慣例接軌，使台灣的投資與生活環境對國際投資者更具吸引力。舉例而言，台灣的中華民國國家標準（CNS）有許多地方與國際標準脫軌，因而阻礙一些電機工程設備與汽車相關產品朝向更安全、更高品質的目標轉型。

(工商 )