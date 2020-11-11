國民黨主席江啟臣今天下午中常會頒發華夏獎章給立委溫玉霞、中評委劉雙全，表彰兩人在疫情期間協助僑胞及國人的貢獻。這是江啟臣今年3月上任黨主席後，首度在中常會頒發獎章給有功人士，兩枚獎章都各有編號、獎章證書。

在國民黨組發會海外事務部推薦下，江啟臣在今天中常會親頒兩枚華夏獎章，其中中評委劉雙全因疫情期間出錢出力成功完成包機，協助印度、孟加拉百位僑胞返台，並自購口罩協助國內疫情，獲頒一等華夏獎章；立委溫玉霞則在疫情初期口罩吃緊時，自海外取得10萬個口罩捐給嘉義市，且在立院不斷質詢，終成功獲政府解除國內口罩郵寄海外親人的禁令，獲頒二等華夏獎章。

江啟臣為劉、溫頒授獎章及證書，親手將獎章別在兩人胸口，感謝兩人的貢獻，並偕祕書長李乾龍一起合影。

黨務人士指出，依「國民黨榮譽制度」，國民黨獎章由高而低，依序是中山、實踐、華夏、力行，再往下為榮譽獎章或榮譽獎狀、獎狀；每種獎章各分三級，頒發條件各有規定，且每枚都有編號、獎章證書，獲頒者是無上光榮。過去頒贈獎章幾乎以有功黨務幹部為主，後來非幹部但卓有貢獻者，也會頒贈獎章，例如大導演李安、已故藝人倪敏然都曾得過華夏獎章。

2016年高雄市94歲的趙王秀琴老奶奶，獨自搭高鐵北上黨中央捐助16 萬特別黨費，隔年黨主席洪秀柱特地南下高雄拜訪老奶奶，頒贈華夏三等獎章和獎狀表達感謝。此外，2017年洪秀柱也到中和，探視高齡 101歲、黨齡76年的黃信昌老先生，頒贈華夏三等獎章、證書，表彰黃在西安事變時任國軍79師無線電台台長，曾參加營救先總統蔣中正的任務，以及後來服務蔣經國創設的新聞總台擔任人事官等忠黨愛國的貢獻。

依「國民黨榮譽制度」第42條規定，頒給實踐獎章或華夏獎章有六要件：一、冒險犯雞、忠貞不移，達成本黨重大任務者。二、貫徹本黨政策，於國家之安全及建設工作，卓著功績者。三、領導文員或群眾為本黨任務奮鬥，卓著功績者。四、對本黨工作與業務革新或決策執行，成效卓著者。五、致力黨務、政治、社會工作有重大貢獻者。六、有創造發明，經審查認定有重大價值者。

據悉，國民黨獎章制度實施多年，部分獎章流落市面拍賣。2011年曾有人上網拍賣三等華夏獎章，叫價600萬元，聲稱拍賣所得將捐給國民黨，但後來沒下文；目前網路上仍有人拍賣三等華夏獎章，價格從 9萬9999元到8500元，落差很大。

(中時 )