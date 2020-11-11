真愛沒有年齡差距，爺孫戀不算啥，嬤孫戀也可以！英國一名80歲阿嬤瓊斯（Iris Jones），與小45歲男子一見鍾情，相識短短4天就決定結婚，瓊斯還上節目分享兩人浪漫戀情，自曝初夜用掉一整條潤滑液，隔天就像長時間騎馬後，根本沒辦法走路。

根據《鏡報（Mirror）》報導，瓊斯曾有一段長達40年的婚姻，與前夫育有2子，離婚後瓊斯透過臉書結識35歲埃及男子艾爾布雷漢姆（Mohamed Ahmed Irbriham），雖然2人相差整整45歲，不過很快就陷入熱戀，瓊斯立刻飛到開羅與愛郎相會。

瓊斯在談話節目中侃侃而談，兩人去年10月在開羅機場第一次見面，艾爾布雷漢姆高大的身材讓她驚艷，而男友也立刻給她一個大大的擁抱。兩人碰面後也立即天雷勾動地火，做起「愛做的事」，只不過地點是一間簡陋的小旅館，瓊斯坦承，她與艾爾布雷漢姆若投宿大飯店，會引來人們關注。

瓊斯更害羞表示，當時自己再度感覺像處女，雖然不容易，卻充滿愛與浪漫，當晚用掉1條潤滑劑，而隔天起床，就像騎馬騎了很久，根本無法走路。兩人碰面4天後就在開羅登記結婚，不過因為文書作業問題，沒有完成。

瓊斯的2個兒子不贊同母親的第二春，除擔心媽媽被騙錢，也懷疑對方是為了拿英國護照。不過瓊斯堅信兩人是真愛，所有花費都是AA制，瓊斯更強調她沒錢讓艾爾布雷漢姆騙，自己靠每週200英鎊（約新台幣7600元）的退休金和傷殘津貼過活。

(中時新聞網)