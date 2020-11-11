長期帶領學生參與大學社會責任實踐的義守大學，榮獲「TCSA台灣企業永續獎」的大學永續報告銅牌獎，並以「義氣相挺、義同守護原民部落」方案榮獲大學USR永續方案獎銅級肯定，推動在地社區發展表現優異，期盼培育更多永續知能的年輕學子。

「TCSA台灣企業永續獎」今年邁入第13屆，參與競賽的大學較往年成長三倍，評效指標以大學在治理、社會、環境及夥伴關係等影響力為主軸，義大今年榮獲銅牌獎殊榮，顯現在整合學術力與連結聯合國永續發展目標，以促進社會進度上展現高能量。

義大攜手長治百合部落USR計畫已執行多年，由跨領域團隊共同投入協助在地發展、人才培育，建立與在地的連結，成為部落原鄉永續發展重要協力者。

「義氣相挺、義同守護原民部落」方案帶領學生以人為本，貫徹「移動、互動、感動」理念，關注永久屋部落面臨的文化傳承、創新創業、生態觀光、長期照護等適應與挑戰議題。

該計畫結合義大的原民、理工、醫學與管理等跨學院資源，長期深入社區與部落，傾聽在地聲音，密切參與活動及傳統祭儀，常態性建立各種聯繫橋梁，綿密學校與部落情誼，計畫團隊師生從在地需求出發，協助解決區域問題，共創雙贏新局。

(中時 )