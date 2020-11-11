苑裡米食季14日登場，端出特色米食料理，歡迎民眾一同品味。（巫靜婷攝）

苑裡米食季14日登場，端出特色米食料理，歡迎民眾一同品味。（巫靜婷攝）

苑裡米食季14日登場，端出特色米食料理，歡迎民眾一同品味。（巫靜婷攝）

苑裡米食季14日登場，端出特色米食料理，歡迎民眾一同品味。（巫靜婷攝）

山柑社區端出利用苑裡糯米和蓬萊米製作的手工芋粿，香味撲鼻。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮稻米產量為全縣之冠，又有「苗栗穀倉」美名，今年二期稻作因久旱不雨，產量銳減，苑裡鎮公所為幫助在地農產銷售，14日下午4時將於苑裡鎮立體育場舉辦米食季，現場除了安排農特產品市集、米食免費品嘗，還有煙火秀及群星晚會，炒熱苑裡米食的買氣。

苑裡鎮二期稻作面積約1900公頃，稻作品種以蓬萊米為大宗，其次是在來米、糯米，秋收之際，地方婦女在閒暇時製作米食作為農耕的點心，但隨著農村人力老化、休耕田逐年增加，婆婆媽媽們年紀也大了，米食文化同時面對食材和技藝傳承的考驗，因此苑裡鎮公所盼藉由活動推廣、傳承米食文化。

苑裡鎮長劉秋東指出，停灌區的農民有補助，但有些農民不捨稻子再灌溉2次就能收割，拚命找水源維持稻子生存，但內區、非停灌區的水坡、蕉埔等里，不僅領不到停灌補助，也深受乾旱之苦，現在大多的稻子都枯死，損失慘重，開始爭取天然災害救助。

苑裡鎮公所表示，配合安全農業政策，透過規畫、栽培、加工、包裝、行銷，將一級產業提升為三級產業經營，可使苑裡稻米產業永續經營，增加農民收益，苑裡米食季將結合社區成果展、表演活動、摸彩與米食活動等，邀請遊客來苑裡「呷飯配魚丸湯」。

舊社社區3Q米食業者指出，米食有飽足感，常見特色米食包含麻糬、草仔粿、芋蔥粿、芋粿、油飯等，米食製作過程非常繁瑣、粗重，以粿來說，浸米至少要4小時，磨米漿、脫粿漿、攪拌粿，加入艾草或芋頭籤等，再加入各種餡料，生粿蒸熟即可完成，是他鄉遊子最懷念的苑裡好味道。

(中時 )