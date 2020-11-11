今(11)日MSCI公布台股半年度權重調整結果，權重全數遭下修，不過，保德信投信指出，加權指數無懼降評衝擊，盤中來到13,262.19點，再度刷新歷史新高紀錄，且從近年台股走勢觀察，MSCI權重升降對台股的影響漸微，企業獲利與經濟基本面優劣才是左右指數表現的重點。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻指出，進入年底產業旺季，有助持續吸引資金回補，包括三大法人自11月以來明顯回補台股，買超金額逾786億元，一反10月站在賣方的態度，另外，本周新冠肺炎疫苗有望提前上市的消息傳出後，帶動低基期族群股價大漲，在疫情有望緩解、未來景氣看升預期之下，甚至可能改變台股投資生態，讓盤面焦點族群更加均衡。

事實上，進入第四季不僅大型股表現佳，中小型股的漲勢也相當亮眼，根據統計，今年來績效前6強的國內股票-中小型基金，報酬率都在19%以上，包括保德信中小型股基金、施羅德台灣樂活中小基金、野村中小基金等。

賴正鴻表示，目前台股擁有三大利多，第一是有效疫苗使2021年景氣復甦預期轉為樂觀，第二是貿易戰有望緩解，第三是各大央行持續寬鬆環境，帶動資金行情延續，且第四季到歷年首季在聖誕與新年的旺季需求帶動下，中小型股因為股性活潑，往往能展現多頭行情，預期具業績成長題材的中小型電子族群將有表現機會，加上今年因疫情影響，還有落後補漲題材。

另外，賴正鴻說明，隨著疫苗問世，整體展望轉趨正面，國際能源價格聞訊反彈，過去被忽視的低基期非電族群有望再度吸引資金聚焦，例如東奧相關的紡織族群、民生消費類股等，而非僅電子股獨強，且這些非電個股籌碼相對穩定，建議若遇股價拉回可逢低加碼。

最後，賴正鴻也強調，儘管台股目前來到歷史相對高點，但相較其他國家，台股科技股的估值仍相對便宜，且在高殖利的優勢之下，後市表現仍可期。

(時報資訊)