安馳(3528)前三季營收38.19億元，稅後淨利為1.69億元，均創歷年同期新高紀錄，且較去年同期分別成長26.03%及27.67%，主要在於新冠疫情帶動雲端邊緣運算及5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加，以及半導體大廠加速先進製程技術的推進，帶動公司高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量明顯提升。

安馳表示，今年前三季營收獲利均創歷年新高，主要在於新冠肺炎疫情持續擴散影響下，全球在家工作風潮快速興起，帶動公司雲端運算、高速傳輸及邊緣整合相關整合方案出貨量明顯增加。今年前三季除了歐美超大規模資料中心客戶訂單量持續成長外，國防與工業電腦客戶的出貨量亦明顯提升，加上今年半導體製程快速推進至7奈米及5奈米製程，帶動公司前三季高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量較去年同期大幅成長近8成。

安馳表示，今年前三季的毛利率為11.67%，較去年同期減少1.89個百分點，主要受美元匯率貶值所影響，預估隨著美元匯率走穩，加上高毛利的整合方案產品出貨比重增加，整體毛利率可望逐步恢復正常水準。

安馳表示，旗下兩大產品線第三季開始均推出新產品，將陸續為整體營運挹注新的成長動能。其中，在賽靈思（Xilinx）產品線方面，安馳第三季新推出Xilinx新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，已取得大數據分析伺服器訂單，目前進入驗證階段，預估明年上半年放量出貨；在ADI產品線方面，公司下半年推出智慧工廠用的振動量測分析方案(CbM)，提供客戶設備管理與維護的自動化即時監測，目前CbM相關解決方案正與客戶進行終端測試驗證，預計明年上半年開始進入量產出貨階段。

(時報資訊)