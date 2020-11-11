周一雖有疫苗正面消息助攻，然周二港股全日上下波動，在美道瓊指期和那斯達指期於午後上漲之下，港股雖一度攀高，然尾盤在科技股領跌下，出現收跌。

周三香港恆生指數跌104.59點或-0.40%，為26196.89點。國企股(H股)跌57.89點或-0.55%，為10529.00點。汽車股、軟件服務股以及資訊科技器材股為領跌最多的板塊。

在那指隔夜下挫1.4%下，恆指科技指數周三領跌6.23%。重量級科技股皆下挫。騰訊跌7.4%，收報551.0港元，阿里大跌9.8%，小米跌8.1%，其他受矚目的例如華虹半導體和中芯國際分別下跌14.0%和7.2%。

中國於周二推出平台經濟反壟斷指南，為繼汽車和藥物之後的第三個反壟斷指南，內容清楚表達以網路技術而推動的互聯網平台經濟皆在管轄範圍，除了為相關產業帶來規範外，亦增添營運風險。

汽車股亦出現集體下跌，比亞迪跌14.6%，長城汽車跌11.8%，吉利汽車跌5.7%。

銀行股上漲2.67%，稍微抵銷大盤跌勢。匯豐控股漲4%，建設銀行漲2.8%，工商銀行漲2.7%。

(時報資訊)