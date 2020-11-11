力山(1515)今天在證交所召開法說會，公司指出，今年健身運動器材反彈力道強勁，9月底相較於今年初，出貨成長8倍，力山現在盡力滿足美系運動健身器材大客戶需求，手上訂單能見度已到明年6月。

力山第3季產品比重來看，工具機占比24％，健身機占比爬升到74％，不過，第3季工具機在客戶提前拉貨下，營收也有所成長。整體第3季營收35.58億元，年增60.9％，稅後淨利2.54億元，年增47.4％，每股盈餘1.4元。雖然營收亮麗，不過，受到新產品、產品組合及匯率影響，毛利率16.45％，較上季18.5％下滑2.05個百分點。

累計前3季營收為68.55億元，營業利益為6.35億元，稅後淨利4.73億元，每股盈餘2.6元。

力山指出，健身器材美系大客戶目前訂單需求遠超過供給，任何產出就被客戶拉走，訂單能見度至少到明年6月。而客戶也調升明年上半年營收展望，力山本身在解決勞力及幹部問題，也讓供應鏈及供應商產能提升，盡力滿足客戶所需。

因應客戶需求，力山陸續購置土地、興建廠房及設備投資，資本支出2000～3000萬美元，其中，大里新廠下個月動工，明年第4季完工投產。

(時報資訊)