高雄巿議會11日交付議案審查，國民黨率先發難，聯合無黨團結聯盟，針對瘦肉精零檢出的《高雄巿食品安全衛生管理自治條例》修正草案，要求逕付二讀，民進黨疾聲反對，藍綠上演表決大戰，藍營挾人數優勢，闖關成功。

國民黨團總召蔡武宏表示，中央公告明年1月1號起，開放含瘦肉精乙型受體素的豬肉進口，由於豬肉是國人最主要的食用肉類，修正版的《食安條例》增列本巿販售豬肉及相關產製品不得檢出，因有急迫性，要求逕付二讀。

藍軍要求質詢巿長陳其邁，綠營則認為陳其邁可先離席，雙方吵翻天，主席副議長陸淑美二度敲槌休息後，民進黨議員林智鴻祭出額數問題，總召韓賜村帶頭離開議事廳，陸淑美清點人數時，認為議員來來去去，再喊休息。

3度休息後，議事組再度清點，因人數達33人，已過全體65席議員半數，另針對贊不贊成逕付二讀，國民黨聯合無黨團結聯盟以29：0，強行闖關成功。陳其邁離席時，國民黨再持標語包圍，最後在民進黨護航下才脫身。

(中時 )