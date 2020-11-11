建商趁這波政府積極推動都更與危老政策下，整合老舊建物，做為推案原料，根據最新實價登錄顯示，士林區重慶北路四段一棟屋齡達37年的整棟華廈，多件總價5,104萬～2.26億元的交易，其為昇陽建設共砸7.8億元整合買進整棟建築，住三之二、容積400％的土地單價達每坪300萬元。

重慶北路四段華廈揭露了五筆房屋實價交易，備註欄載明具重建或重劃、都更等效益。該華廈為昇陽建設向六所所有權人買下，取得整棟建物，不過尚有部分樓層交易尚未揭露，其取得土地面積合計達260坪，由於基地規模和臨路面寬充足，改建推案具開發價值。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市地價與房價居高不下，又缺乏大型重劃區的土地供給，開發商靈活地透過整合後申請都更或危老重建的方式，取得土地後推案銷售。

尤其台北市的市中心建物普遍面臨老舊問題，危老改建成為目前最火熱的重建方式，包括整棟的辦公大樓、電影院、飯店、商業區的老舊透天厝等，都是此波危老改建的熱門標的。

台北市危老申請進展快速，至2020年9月底止已經核准320案，較具知名的個案包括南門市場、台北馥敦飯店、六福客棧、上海商銀民權東路一案、日新戲院等案，目前規模較大的危老改建案，以產權完整的商用大樓為主，由於所有權人單純，整合容易且大面積的重建後也更具商業利益，尤其是這波因疫情成為慘業的飯店業等，危老政策更讓經營者重新思考是否將資產活化利用。

(工商 )