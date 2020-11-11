呼應全球節能減碳趨勢，台塑企業2008年起即積極投入再生能源產業，優先發展各種主要鋰電池材料，如鋰鐵正極材料、電解液、銅箔、鋁塑模，創立台塑綠電為綠能電池品牌，其後更切入UVC LED領域。為推展UVC LED於半導體產業的運用，台塑企業福機裝（股）公司更與宣冠（股）公司，由董事長王文潮與高英隆董事長率領一級主管，與交通大學進行產學合作簽約儀式。

台塑企業表示，宣冠公司與交大合作，投入綠色能源發展及國家病毒防疫設備開發，藉由日本高端研發能力，負責前端磊晶及晶粒生產，台塑企業負責封裝及量產，結合交通大學建立整合平台，將台灣產、官、學、研整合，製造成本大幅降低，可將醫療級之病毒防疫及殺菌產品，擴展至工業及日常民生應用領域。

台塑企業近年集結國產材料，如負極材料、隔離膜等共同推廣，採用國產材料生產的鋰鐵電池、廣泛應用於車/船用啟動電池、動力電池、工業用ESS大型儲能及電信基地台備用電源等各領域應用。

王文潮指出，台塑企業整合企業資源，以自有原物料及技術，發展鋰鐵電池儲能系統。2018至2020年先後於林口及嘉義新港之台塑廠區，完成130KWh，1.5MWh及2.1MWh三套儲能系統建置運行，實踐「站在使用者立場，先在自家企業練兵，提供完整服務」理念，展現大型儲能系統設計之技術與能力。

除儲能電池外，台塑企業另開發各種啟動與動力鋰鐵電池應用，如響應環保署政策之電動垃圾車壓縮艙電池、電動果菜搬運車電池，以及電子廠區AGV無人搬運車電池、汽車/商用車啟動電池、無人機電池等各應用領域也陸續耕耘中。

王文潮說，隨著COVID-19疫情有復燃趨勢，如何創造安全舒適無病菌的環境，已成為時下重要議題。UVC LED應用涵括民生用水、生活飲用水、公共設施水塔、泳池、養殖業用水等。空氣應用可在超市、賣場、百貨、醫院、大眾運輸、家庭住宅、工商辦等結合空調系統，將細菌及病毒RNA/ DNA破壞。

台灣為半導體及電子工業大國，電子產品製程中之水質是極為重要一環。若改以UV-C深紫外線光實施藻類曝光殺菌，不會造成水質二度汙染，壽命長且無須長時間人力維護，可確保半導體製程設備的冷卻效率，並減少因需清潔冷卻水系統而造成停機保養的時間。

(工商 )