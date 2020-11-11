證交所表示，淘帝-KY（2929）之子公司淘帝（中國）服飾公司於10月26～27日處分理財商品，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第18規定情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反相關規定，故處以5萬元違約金。

(工商 )