淘帝-KY違反重訊等規定 處5萬元違約金 16:492020/11/11 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，淘帝-KY（2929）之子公司淘帝（中國）服飾公司於10月26～27日處分理財商品，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第18規定情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反相關規定，故處以5萬元違約金。 (工商 ) #淘帝-KY #違約金 #證交所 #有價證券上市 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 駿熠電公司違反重訊申報遭處違約金3萬元 12:192020/11/11 財經 淨化轄內營業場所 中警強力掃毒逮22人 17:342020/11/10 社會 新竹縣2020年度優良公寓大廈評選，開始報名 15:192020/11/11 區域情報-新竹 國民黨PO萊豬顫抖影片 防檢局：移送檢警偵辦 15:532020/11/11 生活 明川老師傳授秋冬保溼秘訣 1步驟解決肌膚4大問題 17:262020/11/11 美妝 陸港觀盤－螞蟻的穩妥創新、擁抱監管之路 04:092020/11/11 全球財經 金防部男女士官畸戀 司令台與庫房都是愛愛砲陣地 13:452020/11/11 社會 竹縣新豐紅樹林生態保護區工程 包商爛尾停擺 16:242020/11/10 生活 駁不實指控 證交所：康友上市期間均依規定執行監理措施 17:302020/11/10 財經 避免1450廣宣經費爭議再起 農委會明年廣宣費全數專項編列 14:082020/11/11 政治 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 阿里巴巴新招節能 陸若全面採用年省1座三峽大壩發電量 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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