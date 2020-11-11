國軍委託漢翔研發製造66架勇鷹新式高教機，預計2026年交機。媒體日前報導，受限於空域及航空器排程，勇鷹每天僅有早上70分鐘試飛時間。空軍參謀長黃志偉今天在立法院表示，在跟民航局協調後已經於中午時段增加60到70分鐘的試飛時間，將持續協調希望增加下午時段。

立法院外交及國防委員會今天審查軍人撫卹條例部分條文修正草案，邀請國防部副部長張哲平列席備詢。「勇鷹」高教機增加試飛時間是否有譜？張哲平表示，國防部、民航局等單位已經協調，會增加空域使用時間，中午時段已解決。

空軍參謀長黃志偉補充說，現在中午時段增加約60到70分鐘給漢翔公司，已經開始執行，並將持續和民航局開會協調，爭取下午時段。何志偉又問，對於爭取下午時段有無信心？黃志偉說：「有信心」。

「勇鷹」高教機顧問吳康明先前受訪表示，高教機每日僅能在上午7點10分至8點20分期試飛，並無備援時段，期盼相關單位給予協助，以利於後續測試與量產作業。

(中時 )