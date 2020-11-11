強廠區員工對各種災害預防的應變及逃生能力。（姜霏翻攝）

日前東元電機特別邀請新坡消防分隊到場實施防火防災講習，加強廠區員工對各種災害預防的應變及逃生能力，除了安排自衛編組流程作業講解、消防政令宣導外，同時也針對消防栓、滅火器等防災及滅火設施實施講解及實作，以強化人員防災概念及避難作為。

本次自衛消防編組訓練係模擬廠內作業區發生火災，當警報器發出火災警報時，各編組人員立即實施通報、滅火、逃生避難等應變作為。整場演練過程詳實逼真，參加演練人員都能按照各自編組以最迅速、安全的步驟，順利完成滅火及員工疏散與傷患送醫，令人留下深刻印象。

桃園市新坡消防分隊小隊長吳孟益表示，東元電機觀音廠曾於3年前發生火警事故，地點正是位於廠區內家電產品維修室，室內堆積保力龍等易燃物，延燒迅速造成嚴重損失。自衛編組的目的是災害發生第一時間，內部人員對於災害做有效的處置應變，藉此降低人命、財產損失，因此平日之演習相當重要，透過定期演練，加強對於各項災害之認知，降低事故發生機率，保障廠方同仁之工作安全。

(中時 )