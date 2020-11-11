車是許多民眾必備的交通工具，隨時想去哪就開去哪，而休旅車因為空間大又穩定，是有家庭的人必買的車款，但有網友好奇，為何現在休旅車的銷量越來越好，是不是不少2人甚至1人用也會選擇買休旅車，引起網友們熱議。

原PO在PTT車板表示，他覺得SUV（運動型多用途車）不僅比房車底盤高、視野良好，外型也比同價位的房車更帥，雖然沒有足夠的載物空間，但夠用就好，所以各車廠也慢慢推出這種定位鮮明的SUV來符合市場需求，「難怪不管小休旅還是大休旅都越來越夯，應該就是這個原因吧？」

文一PO出後，釣出許多過來人分享買休旅車的好處，總結出休旅車具有空間大、車子短好停車、舒適、外型好看4大優勢都大勝房車，「短、好停車、車室空間大得多，坐起來前後座都舒服」、「要去IKEA大採購用啊！沙發椅自己載回家」、「因為休旅車空間大，又不怕底盤刮，而且視野好，所以很多人買」、「同級的話，其實休旅還比房車短，反而更好停車」、「台灣很多景點適合休旅這類高底盤的車子」。

更有人直言，畢竟買車不容易，當然希望買一台就能開很久，「我也是常一個人開，而且一台就希望開很久，不是每個人都這麼常換車，就算是單身想要一個人爽開雙門跑車，問題是總要考量未來結婚有家庭的現實層面。」

(中時新聞網)