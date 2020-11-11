全國農會理事長蕭景田轉戰彰化縣農會理事長。（吳敏菁攝）。（吳敏菁攝）

彰化縣農會總幹廖振賢將挑戰彰化縣理事長，支持吳逢源接任總幹事。（吳逢源提供／吳敏菁彰化傳真）

全國農會理事長蕭景田明年4月兩任屆滿，計畫回鍋參選彰化縣農會理事長，和員林果菜市場副總經理張建豐。（蕭景田提供／吳敏菁彰化傳真）搭檔；

各級農會明年改選，全國農會理事長蕭景田明年4月兩任屆滿，計畫回鍋參選彰化縣農會理事長，和員林果菜市場副總經理張建豐搭檔；擔任20年彰化縣農會總幹事廖振賢明年元月屆齡退休，要更上層樓挑戰縣農會理事長，支持縣農會祕書吳逢源接任，兩組人馬，將掀起激烈競爭，掀起前所未有的震撼。

前立委蕭景田，曾擔任2屆彰化縣農會理事長、1屆常務監事，後來更上一層樓，擔任全國22縣市的全國農會理事長，明年4月兩任屆滿。蕭景田這次立委選舉雖失利，回鄉的計畫卻不變，9日除了陪同張建豐登記彰化縣農會總幹事，形成搭檔外，前天各鄉鎮市18人登記遴選總幹事，11日有10人登記，全都都從頭到尾，一一陪同，爭取支持。

蕭景田表示，他是土生土長的彰化人，彰化更是農業大縣，朝向彰化縣農會理事長的方向努力，主要是想將彰化縣各鄉鎮市的農會架構成一個平台，彼此更緊密地來聯繫，爭取資源，提升技術、能見度，也讓農民吸收更多新知。

爭霸20年彰化縣農會總幹事廖振賢也將卸任，9日陪同農會祕書吳逢源登記彰化縣農會總幹事遴選，就掀起震撼，是20年來第一次出現了縣農會總幹事，雙人競爭。但這不僅是吳逢源和張建豐戰爭，總幹事畢竟是理事會聘任，關鍵也在誰能勝出理事長。

廖振賢已經擔任20年總幹事了，自有累積的能量，過去也和蕭景田合作，一度是「自己人」，這次蕭景田已決定回鍋了，要重拾人脈，勢必形成了對壘勢力，競爭激烈，這場總幹事遴選登記的前戲，震撼再震撼。

彰化縣26鄉鎮市加上縣農會，目前已經有28人登記總幹事遴選，幾乎都是現任，除了田中、田尾總幹事推修，可能出現兩人以上角逐是田中、永靖和鹿港鎮農會。

(中時 )