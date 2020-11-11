台北地院審理立委集體貪汙案，首度傳喚行賄主角李恆隆。李雖然承認賄賂事實，但稱檢方起訴書所載的案件緣起與事實不符，「我是228以後受政府迫害最大的受害者，如今卻變成台灣最可惡的人」，希望能與檢方交換意見修正起訴書內容，以利法院審判，並護衛自己的名譽，爭取減刑機會。

北院今開準備庭，要就檢方起訴的犯罪事實，詢問李恆隆認不認罪、有沒有意見，但李的律師一開始就表示，起訴書內容有些遺漏或不夠全面之處，導致事實失真，起訴書公開後，恐會影響社會對李的評價，希望能與檢方交換意見，若檢方同意補、修改起訴書，未來審理就不會再爭執。

檢方認為有疑慮，但李恆隆及律師非常堅持，法官因此同意讓李簡單陳述意見，結果李一開口「講古」就滔滔不絕，連續說了半個多小時，忿忿不平地指起訴書內容對他有許多誤解，期間還一度激動拍桌。

李恆隆表示，起訴書內容錯太多，案件背景跟之前SOGO官司的法院判決都不同，他知道送錢給立委是錯的，也不會去否認、更動偵查期間筆錄的一字一句，但他1、20年來的不幸遭遇，希望能透過本案審理，盡情的向法院報告。

李恆隆說，他本來期待認罪自白後，檢方起訴能讓社會大眾了解，本案是台灣有史以來涉及金錢最多、最大膽的官商勾結舞弊股權侵奪案件。他是228以後受政府迫害最大的受害者，他受到國家不公平的對待，不得已才送錢請立委幫忙，他應該值得同情，卻因起訴書忽略已存在的法院判決，讓他成了台灣最可惡的人，為了護衛名譽，他願意認罪，但起訴書不實部分也應更正。

(中時 )