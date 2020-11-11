小翰爸爸將有重度聽損的小翰帶到淡水公立幼兒園就讀，小翰在專業師資帶領下，表現和正常生無異，令家長很欣慰；教育局表示，其實孩子在幼兒階段障礙程度模糊，透過融合教育及特教巡迴的方式，有些孩子上國小時障礙就消失了，每所公立幼兒園都有約3名特教名額。

淡水幼兒園長何仁馨說，小翰進到園所就要比別人更多時間去適應作息、指令和聲音，因為陌生的聲音、口型都會令特殊生感到緊張與挫折，幼教教師們提升自身特教能力外，教育局也提出學前特教巡迴及治療師等跨團隊、多面向輔導特教幼生。

小翰的父親說，幼兒園對於身心障礙的學生都相當支持與照顧，看到孩子融入同學進行團體活動、敲樂器、在學習區操作紙偶自編故事，甚至也可以上台講故事給全班同學聽，還興奮回家展示說故事成果給全家聽，真的深深為孩子感動。

教育局幼兒教育科長廖曼雲指出，特教生的障礙在幼兒時期較為模糊，透過早療教育輔導，有些孩子上小學前障礙就消失了，新北市目前推出「全日融合」、「半日融合」、「部分時間融合」以及「主題融合」4種方式，讓普幼老師及特教老師共同合作，讓幼生從小養成良好品德，目前共計有30園特教班參與融合教育方案。

廖曼雲補充，公立幼兒園目前招收1到3名各類型的特殊需求幼生，以融合教育的方式提供教保服務，另針對專設特教班園所，學校會安排合宜課程及大肌肉活動，以最少的限制環境為主要概念，打破特殊需求的幼兒與普通幼生隔閡，共同提升學習品質。

(中時 )