台中捷運綠線將在本月16日起試營運，針對北屯區G3舊社站到北屯維修總站，試車階段產生「嘰嘰叫」噪音引起附近居民強烈不滿，抨擊嚴重影響鄰近住戶生活品質，要求中捷應儘速提出改善計畫，未能改善噪音前應暫緩試營運及通車。中捷公司董事長林志盈說，將加強與民眾溝通並與工程單位持續努力。

市議員謝明源接獲民眾陳情，指捷運工程測試期間產生高頻噪音，嚴重影響鄰近住戶生活品質，附近透天或大樓住戶，從早上5點20分到凌晨1點，1天近20小時遭受側彎滑進時所產生尖銳摩擦聲，幾乎是精神迫害難以接受；經向市府1999申訴，施工的北捷公司告知符合噪音管制範圍。

市議員沈佑蓮要求市府於轉彎軌道下方地面，以Ｈ型鋼施工方式作為支撐點就可施作全罩式隔音牆，降低噪音量。楊正中說，西屯區文心國宅等，同樣飽受捷運噪音迫害，難道要市民充耳不聞？未獲得改善前，中捷應暫緩試車及開放通車，否則居民揚言將包圍抗議爭取生活權。

林志盈說，捷運降噪設施原應為工程單位處理事項，如設隔音牆、浮動式道床、採用降噪車輪、輪緣潤滑裝置等，工程單位做許多努力；中捷公司正加強軌道相關設備養護作業，持續調整降噪設備功能，確保輪軌降噪功能正常，同時規劃強化潤滑裝置等方案，精進現有降噪措施。

林志盈強調，轉彎半徑越小路段產生噪音越大，舊社站到北屯總站間轉彎半徑只有100公尺，雖量測結果都符合噪音法規標準，但民眾直覺感受還是無法接受。試營運後列車營運載客後噪音產生型態會不同，工程單位將再次量測；中捷會依據量測結果和工程單位檢討，是否可進一步優化與改善措施。

(中時 )