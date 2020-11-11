高雄市政府原住民事務委員會11日舉辦「109年高雄市原住民社團培力計畫-旗山糖廠社區發展協會參訪課程」，藉由參訪課程提升高雄市原住民社團量能，透過導覽、椪糖體驗及社團經驗交流分享，讓社團工作者了解如何去經營社團，使原住民社團達到永續經營的目的。

高市府原民會表示，今年度高雄市原住民社團培力計畫，主軸在於深入盤點及陪伴，透過實地訪視每一個原住民社團夥伴，傾聽原民社團夥伴需求，了解目前原民社團所具備的量能，對於未來輔導計畫，才能夠事半功倍。

高雄市政府原住民事務委員會11日舉辦旗山糖廠社區發展協會參訪課程，藉此提升高雄市原住民社團量能。（高雄市政府原住民委員會提供／林雅惠高雄傳真）

此外，也透過培力課程，讓原民社團夥伴了解基本的社團運作模式，及讓同鄉會夥伴學習如何創立協會與後續經營協會的模式，讓高雄市原民社團能夠獲得更多的能量，達成原民社團永續經營的目標。

高市府原民會主委阿布斯表示，市府原民會除了對各原民社團的基礎營運能力培力訓練外，也相當重視各社團夥伴的提案能力，旗山糖廠社區發展協會透過本身的運作，積極盤點社區文化資源，開設社區小旅行及導覽旗山文化歷史，並邀請多位退休銀髮族擔任志工，協助社區進行美化、獨居老人關懷及銀髮世代知識傳承，以社區力量讓協會運作順暢，且不依賴政府機關補助，可為高雄市原住民社團夥伴的學習對象，透過參訪，也讓社團夥伴學習旗山糖廠社區發展協會的成功經驗。

(中時 )