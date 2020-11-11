美國民主黨候選人拜登成為本屆總統大選當選人之後，美國總統川普仍不認輸，團隊預告，將在密西根州提起訴訟，阻止當地官員認證拜登勝選。而有民調顯示僅有13%美國成年人認為勝負未定，對此，律師葉慶元也在臉書寫下想法了。

根據路透社／易普索民調，從7日到今天進行這份全國意見調查，調查結果顯示，有79%美國成年人認為拜登已經勝選，13%認為勝負未定，3%認為川普勝選，另外有5%受訪者則是不知道。

對此，律師葉慶元今(11日)在臉書寫下，「只有13%的美國民眾仍認為勝負未定，川普還要繼續賴皮嗎？」他更用Hashtag說，「民心向背」。對此，不少網友見狀後也紛紛留言表示，「不要真的弄到被趕出去就很難看了」、「台灣的也不認阿」、「難講，等到最後再站邊比較穩當」、「台灣有8成川粉還不認輸」。

另外，據CNN新聞網10日報導，美國國務卿蓬佩奧至今仍拒絕承認拜登當選，而川普也提起一連串法律訴訟。報導指出，雖然承認敗選是慣例，但法律並未要求。蓬佩奧說，「會平順過渡給第二任川普政府，沒錯，全世界都在看發生了甚麼事」、「我們會計完所有的選票，當這過程完成時，會選出選舉人，這是有流程的，憲法很明確地規定了。」

(中時新聞網)