今年是大陸女星江疏影的事業豐收年，她以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角，再攀演藝事業高峰，江疏影也成為各大活動、代言爭相邀請的寵兒，而江疏影昨（10日）則出席北京衛視蘇寧1111超級秀，上開深V下開高衩的她，上台前卻突趴地做平板撐。

江疏影突趴地做平板撐，女神超狂舉動讓人看傻眼。（圖／取材自江疏影微博）

江疏影昨以一襲白色抹胸禮服出席北京衛視蘇寧1111超級秀，並開金嗓獻唱《後來》，而不吝嗇展現好身材的江疏影上下齊露，胸口辣開深V，江疏影的裙擺還性感開高衩，白嫩腿根全都露，好身材相當吸睛。

江疏影不只把握梳化時間練唱，她在上台前還突然趴地做平板撐，女神超狂舉動讓人看傻眼，不過江疏影一雙細手和纖細身材超吸睛，也讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實江疏影展現好身材不只一次，她日前出席活動時，身穿紅色低胸一字領禮服絕美亮相，江疏影低胸快包不住她的傲人上圍，往下看還有開高衩，也讓外界驚豔，原來江疏影這麼有料，好身材超不科學。

(中時新聞網)