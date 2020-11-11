智冠（5478）旗下藍新金融科技子公司簡單支付11日宣布，將前進交通領域，與台灣大車隊合作上路，開啟旗下電子錢包「ezPay簡單付」App支付車資。簡單行動支付總經理鍾興博表示，「ezPay簡單付」以串聯用戶生活所需服務為目標，這次藉由與台灣大車隊合作，滿足消費者的核心需求，擴展行動支付使用場域。

「ezPay簡單付」近期積極擴展生活支付通路，這次與全國計程車業品牌「台灣大車隊」串接合作，期望藉此滿足搭車族群日常交通上小額付款的需求。目前台灣大車隊全台高達22,000輛車，每月載客人次超過1,000萬人，近年來陸續導入無現金支付，解決民眾過去乘車時面臨大鈔找零、現金不足的不便利。台灣大車隊的無現金支付推動後，使用率逐月成長，同時也能改善駕駛員保管大量營業現金的風險，以及提升公司結帳效率。

鍾興博觀察產業現況指出，以目前台灣行動支付市場來看，相對於整體現金交易市場仍有很大差距，他分析，其中很大原因是跟眾多中小型實體商家使用場景不普及有關。有鑒於此，除了發展「ezPay簡單付」電子錢包，藍新也將全力推動實體商店「ezAIO簡單收」多元支付收款服務，提供一機整合的POS系統，解決商家的技術痛點。

此外，鍾興博也表示，未來將逐步與品牌門市洽談各種通路活動，進而引導消費者至實體通路購物，建立完整的O2O虛實應用體驗，目標是要擴大使用場景，並發展出有別於市面上行動支付品牌的服務特色。

以智冠整體金融事業群今年表現來看，今年營運表現超過去年同期，法人表示，智冠金融科技經營跨足線上、線下到錢包，市場價值已經浮現，預期金流事業群將會是貢獻母公司智冠集團營收的重要來源之一。

(工商 )