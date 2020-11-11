科技部科學園區審議會第66次會議，會中通過5件投資案，投資總額5.655億元，包括正崴精密中科分公司（設立於中部科學園區之后里園區）投資金額1.5億元，研發有源高頻傳輸線、共享電動自行車及動力電池模組，致力於促進中台灣形成高科技產業聚落，並提升高附加價值之產業發展。

有源高頻傳輸線產品應用於社群平台、物聯網、高畫質影音串流及虛擬技術等需高速穩定傳輸技術之相關產業，並以更佳之資料傳輸率及傳輸距離，提供未來5G數據流量世代之市場需求；另共享電動自行車及動力電池模組之研發，符合全球電動車開發趨勢，結合本案公司集團機電整合下，提供客戶品質優良IoT、電池、及馬達控制模組之設計開發與整車生產組裝服務。

耀儒科技股份有限公司（設立於新竹科學園區之銅鑼園區）投資金額1.5億元，主要產品為高純度特殊氣體混合氣體（如乙硼烷）及高純度特殊氣體單一氣體（如一氧化二氮），並能針對客戶需求之特殊氣體進行客製化研發與生產。

耀儒科技團隊累積多年半導體特殊氣體相關產業經驗，進駐銅鑼園區後將設立特殊氣體生產中心，針對高階半導體製程之電子級特殊氣體進行在地化生產製造，預估可為台灣半導體產業提供年產值約3.5億的氣體供應，不僅可培養台灣相關人才與深耕技術、加速扶植電子級特殊氣體產業發展、提升國內相關技術水準，更可強化我國半導體供應鏈之完整性。

(工商 )