台塑企業表示，財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐助桃園市社會局復康巴士及老人文康休閒巡迴車；本次捐贈係2019年底所捐贈5個項目中的復康巴士3輛及老人文康休閒巡迴服務車2輛，金額共1,151萬元，桃園鄭文燦市長特別為此舉行捐贈啟用儀式。

「慶寶勤勞基金會」現任董事長由台塑企業創辦人王永慶夫人李寶珠擔任，長期推動項目包含「慶寶勤勞清寒獎學金」、「慶寶勤勞（社福機構）工讀計畫」、「樂齡健康活力中心」、「老人住宅改善及家電補助」、「偏鄉地區學生助學補助」、「偏鄉人才培育計畫」、「低收入戶三節慰問」、「民眾急難救助」等，並於2014年獲衛生福利部「財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑」優等。

基金會董事王瑞慧、王瑞容自2018年起連續三年共捐贈給桃園市政府社會局辦理10個社會福利項目，總金額達台幣2,226萬4,325元。

台塑企業指出，「復康巴士」能滿足身心障礙者從事就醫、就業、就學、休閒等社會活動參與的交通需求。桃園市目前復康巴士共180輛，每日06：30～22：00提供服務，全年無休。截至本年7月底共服務16.8萬人次；2017年底陸續進行車輛汰舊40輛，其中10輛由民間力量捐贈，慶寶勤勞基金會就捐助5輛。

此外，慶寶勤勞基金會2019年底捐贈兩輛「老人文康休閒巡迴服務車」。「老人文康休閒巡迴服務車」所搭多項載設備，讓社區長者有休閒、娛樂及表演的舞台，豐富長者的老年生活；2019年全市計舉辦180場，服務約13,627人次。

(工商 )