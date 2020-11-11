立法院今天審查司法院及所屬預算，國民黨立委鄭麗文提案減列300萬「司法業務規劃研考」經費，理由是本應於9月提出第六次半年報，至今8個月還沒開。藍委要求司法院把半年報公開，但司法院似有難言之隱。藍委幾經追問下，司法院秘書長林輝煌坦言，半年報是司法院、行政院輪流召開，這次輪到行政院開，但兩院都認為半年報成效不彰，正在溝通轉型方式。

依據司改國是會議結論，每半年都要提出一次半年報，目前半年報是以記者會形式，彙整半年來針對司法改革決議事項，行政院及司法院的改善進度。不過鄭麗文卻發現，上一次的半年報是3月16日提出，本應於9月要召開第6次半年報，至今8個月過去還沒召開，因此提案減列「司法業務規劃研考」300萬預算。

司法院行政廳廳長許紋華表示，兩院已經共同設立司改進度追蹤平台，按月追蹤司改決議落實情形，外網都能看得到改革進度，半年報只是把過去半年的進度彙整而已。林輝煌則表示，由於半年報的效率不彰，正在跟行政院討論有沒有其他方式，建議是否改為凍結100萬，並提出書面報告報告如何改進半年報方式。

國民黨立委吳怡玎認為凍結與提出報告可接受，但時間到了該提的半年報還是要公告。此言一出突然陷入兩方論戰，司法院似是有難言之隱，遲不同意開半年報。讓吳質疑，她的要求並沒有增加，該開的半年報就開，「奇怪，是為什麼不願意？」

民進黨立委吳玉琴也表示，上一次開是3月，確實進度是慢了，為何超過6個月沒有開，就把資訊大彙整就好，不反對有更新的做法，不過司改團體也都會關注司改進行到什麼程度，凍結100萬，提出書面，趕快提出半年報，跟行政院討論有沒有更好的策略。

國民黨立委李貴敏也質問林輝煌延遲開會的原因，林輝煌先是以記者不喜歡為由，司法院跟行政院認為「記者不太有興趣」，想改變形式，快要達成共識了，不一定要用照舊的方式。

李貴敏再追問，半年報是司法院跟行政院輪流開的，最新一次還沒開的是輪到誰？林輝煌才坦言是輪到行政院要開。李貴敏痛批，「又是行政院怠惰！」林輝煌趕緊解釋，「你不能這樣講，我們在商議怎麼轉型，不要把問題簡約。」

李貴敏再罵林輝煌，只是要你趕快開半年報而已，可以在那邊扯半天，問行政院怠惰還是司法院怠惰，你說是輪到行政院，那就是行政院延遲怠惰，「有說錯嗎？」眼看兩方爭論不休，民進黨團總召柯建銘也特別到場安撫，最後會議主席蔡易餘將全案交付協商。

(中時 )