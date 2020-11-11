美國總統大選開票出爐，雖然川普不承認敗選，國際媒體紛紛報導拜登勝選，台灣也掀起川粉網攻AIT的論戰。國民黨中常委高思博今天在他的直播節目中列舉昔今事證，直指綠營明顯押寶川普，還意圖將萊豬問題栽贓給國民黨。根據歷史紀錄，台美關係將遭受強烈衝擊，籲請全民參與11月22日的萊豬大遊行，一起揭開真相。

高思博說，外界早就提醒、抨擊綠營押寶川普會連任美國總統，政府領導階層都矢口否認，但檢視網綠營政治人物、親綠粉專、網紅、媒體等，在美國大選期間不斷透過臉書或節目，頻繁讚揚川普對台灣的貢獻，與大多支持拜登的國際社會輿論截然不同，台灣更是極少數公開支持川普的國家。尤其是綠營名嘴、側翼、粉專甚至起鬨傳播拜登私生活，包括他兒子戀童癖、亂倫等傳聞，令人質疑，難道拜登陣營會沒有聽到或沒有看到這些嗎？

高思博提出「華盛頓郵報」在10月間的報導，台灣駐美代表處公開分享右派人士與第一夫人的推特貼文，遭到議論。我外交部竟回應是手滑誤觸所致，但台灣官方押寶行為已被美國媒體公開認證。

高思博表示，十賭九輸，過往也不是沒有押錯寶的經驗，民進黨押錯寶並不可恥，但持續硬凹還把責任推託在野黨，就令人無法接受。當務之急應是坦然承認錯誤，想想怎麼修補台美關係，而不是繼續跳針、否認賭輸的事實，不敢承擔押錯寶的責任與後果，還亂牽拖在野黨「反萊豬」就是「反美」。

高思博指出，事實上，日前外交部次長曾厚仁本月2日在立院接受民進黨立委高嘉瑜質詢時，就揭露萊豬來台是「台灣政府的主動意願」，此事充分映證政府押寶川普，不惜以萊豬作為連任賀禮，因此他呼籲全民參與22日在凱道舉行的反萊豬大遊行，共同揭穿和阻擋正綠營殘害人民健康的企圖。

(中時 )