封測廠華東(8110)今日召開線上法說，財務長暨發言人潘靜儀預期，本季營運與第三季相當，記憶體報價提升有助於降低砍價壓力。明年記憶體市場仍有許多不確定性，公司將持續爭取新客戶以拓展營收，並致力降低成本，以期帶動營運穩健成長。

華東2020年第三季合併營收14.33億元，季減8.09％、年減13.61％，為近11年半低點。毛利率4.29％、營益率負0.91％，較第二季4.69％、0.39％轉虧，但明顯優於去年同期負1.31％、負6.58％，本業虧損幅度年減88％。

在本業虧損受控，配合股利收入、金融資產帳面價值回沖等業外收益挹注下，華東第三季稅後淨利2.07億元，季增近1.31倍、年減0.77％，為近1年同期高點。每股盈餘0.42元，優於第二季0.18元及去年同期0.41元，創2年來高點。

累計華東前三季合併營收45.62億元、年減6.41％，為近11年同期低點。但毛利率4.09％、營益率負0.69％，較去年同期負3.06％、負8.97％顯著好轉。配合業外收益挹注，稅後淨利1.64億元、年增近25.28倍，每股盈餘0.33元，優於去年同期0.01元。

潘靜儀表示，公司耕耘利基市場，秉持秉持小而美、精實敏捷理念提供彈性服務，並持續降低成本、開源節流，使公司保有競爭力。不過，仍然必須面對不可抗力因素，如金價今年以來上漲甚多，必須引進、開發如合金等其他產品因應。

華東10月自結合併營收4.51億元，較9月4.87億元減少7.48％、較去年同期6.04億元減少25.41％，降至11年半低點。累計前10月合併營收50.13億元，較去年同期54.79億元減少8.5％，續處近11年同期低點。

潘靜儀表示，1、2年前得知大客戶美光規畫在台中自建封測廠，恐影響委外封測訂單量，華東即展開布局因應、提高集團企業客戶比重因應，使營運不致於下滑太多，並坦言兄弟公司華邦電這1年來確實帶來很大助益，未來將循此模式發展。

潘靜儀表示，儘管華東近期營運狀況不甚理想，但仍維持健康現金流，目前負債比維持30～35％水準，較往年高峰50％明顯下降。展望後市，包括5G、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等應用，均將要求更高的記憶密度和帶寬，帶動更多的邊緣運算設備需求。

不過，潘靜儀認為明年記憶體市場的不確定性仍高，包括新冠肺炎疫情影響持續、中美貿易戰不確定性仍在，不確定拜登態度是趨軟還是持續強硬，且中國大陸記憶體廠商崛起，中長期使記憶體市場面臨競爭加劇的衝擊可能性增加。

(時報資訊)