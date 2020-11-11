統一(1216)前3季合併營收3,408.12億元，年減0.7%，挾著本業持續堅持鮮度管理及價值營銷，獲利穩定增加，加上統一中控等轉投資獲利增長，前3季歸屬母公司淨利為179.99億元，年成長11.15%，EPS為3.17元，較去年同期2.85元增加0.32元。

前3季統一轉投資獲利表現不錯，統一中控本期淨利人民幣16.83億元，年成長18.3%，主因是營收持續復甦，產品結構進一步改善，並在銷售費用控制得宜下，持續超前部署品牌建設，致本期淨利較去年同期大幅成長。

另一家轉投資統一超因海外轉投資事業菲律賓7-ELEVEN配合當地政府新冠狀肺炎封城影響獲利，致本期淨利衰退，但台灣7-ELEVEN營收及營業獲利仍穩健成長，前3季淨利79.65億元，年減3.7%。

轉投資在統一實方面，前3季淨利8.58億元，年成長高達62.0%，主要是PET飲料提供穩定的獲利，馬口鐵產品產銷調整漸有成效。至於台灣神隆前3季淨利2.74億元，年成長63.2%，主要係為新藥委託製造的營收及毛利增加因素，致本期淨利較去年同期成長。

(時報資訊)