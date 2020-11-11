神基(3005)前三季稅後淨利為18.13億元，前三季EPS為3.1元。神基董事會通過3Q財報，109年前三季合併營收為新台幣200.85億元，較去年同期199.25億元增加0.80%；前三季營業利益為新台幣22.60億元，較去年同期21.85億元成長3.45%；累計歸屬於母公司業主之淨利為新台幣18.13億元，較去年同期14.28億元成長26.99%；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣3.1元，較去年2.46元成長26.02%。

單季表現方面，109年第三季單季合併營收為新台幣70.87億元，較去年同期72.07億元減少1.66%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣6.56億元，較去年同期5.9億元成長11.06%；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.12元，較去年同期1.02元成長9.80%。

教育部體育署今日頒發109年度運動企業認證，神基科技因重視員工健康，推動多樣化運動社團，鼓勵員工闔家參與，獲頒運動企業標章。為了營造健康職場文化，神基打造一整套健康策略方針，從數據掌握（定時健檢精準了解員工健康狀況）、追蹤教育（提高員工健康認知）、運動培養（鼓勵建立運動習慣）到榮譽感建立（參加內外運動競賽營造運動榮譽感）。神基鼓勵員工「擁抱挑戰」，有健康的身體，才能夠一起向更精彩的人生衝刺！

董事長黃明漢表示，員工是最重要的夥伴，也是公司前進的核心動能，有健康的身體才能夠有充沛的活力。運動習慣的建立不只能紓解壓力，更能透過良性的合作與競賽提昇默契，讓團隊跳脫平日相處與思考的框架，增加向心力。

為了讓員工建立良好的運動習慣，黃明漢董事長鼓勵所有高階主管起而行，一起加入運動社團，參與員工組隊的內部競賽活動，帶頭樹立好的健康職場文化，發揮影響力建立共同運動的習慣。為了提升同仁運動的興趣，神基提供非常彈性的社團成立方式，並予以補助，讓結伴運動更簡單。透過多樣化的運動社團型態，神基員工可選擇的運動項目將近二十種，有和意志力拼博的長跑社、團隊作戰的羽球、籃球、舞蹈，肌力與伸展的瑜伽課程，或者是肌耐力與毅力兼具的路跑運動，甚至還有闔家共同參與的露營社、健行社等。

(時報資訊)