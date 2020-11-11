趙又廷2014年和女星高圓圓結婚，2人育有一女，結婚以來感情如膠似漆，寶寶比較穩定後，夫妻倆也逐漸復出，雖然各忙各的卻還是像熱戀中的情侶，日前高圓圓就被直擊抵達上海，前往趙又廷的飯店，才剛到門口就看到老公已經等待許久，浪漫得宛如偶像劇劇情。

據悉，趙又廷目前正在上海和孫儷拍攝時裝劇《理想之城》，而近日深夜高圓圓也急匆匆抵達上海飯店探班，她穿著一件連帽上衣、戴著漁夫帽，臉上還戴著口罩，全身包緊緊，看起來十分樸素，她才剛到門口就看到趙又廷在寒風中等待，而趙又廷看見愛妻出現，也立刻上前迎接，兩人依偎著一起進入飯店。

事實上，過去趙又廷不管去哪拍戲，高圓圓都會愛相隨去探班，2人在婚前也約定好，會盡量每2個小時回復對方一次訊息，不讓另一半擔心，趙又廷日前接受訪問，被問到大家都說他是「高圓圓老公」的感想，趙又廷表示自己完全不在意，反而覺得是好事。

趙又廷將老婆擁入懷中。(圖/翻攝自東網)

趙又廷坦言，由於原生家庭美滿，因此他本身也相對安穩，而高圓圓同樣也給他很多安全感，「彼此信任、依賴，二人既是夫妻，也是最好朋友。」超強閃光彈閃瞎所有人。

(中時新聞網)