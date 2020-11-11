2020電商雙11大戰火熱開打中，富邦媒（8454）旗下momo購物網11日公布，開跑不到7分鐘即締造破億元業績、凌晨開跑第一小時，購物網累計湧入高達60萬人次，為平日的6倍，行動購物銷售佔比也高達8成。

活動起跑第一時間熱銷十大商品包含「Dyson」V11 Absolute手持無線吸塵器、幫寶適一級幫紙尿褲、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、飛利浦智慧連網顯示器、SAMSUNG八核5鏡頭智慧型手機、3M可水洗舒眠冬被、無印良品有機棉舒適休閒鞋、倍潔雅抽取式衛生紙、雀巢金牌微研磨咖啡、Lenovo經典黑輕薄筆電、FUJI摩享時光按摩椅。

富邦媒表示，今年雙11檔期，自暖身慶開跑至今業績屢創新紀錄，有信心今年將突破去年單日銷售21億元的亮眼佳績。

萬中矚目的momo《雙11超狂晚會》將準時於今晚21:00~22:30在momo 2台（35頻道）、momo Facebook臉書粉絲團、momo App直播盛大登場。直播晚會將邀請到戲劇男神劉書宏、人氣女聲鄭茵聲與momo購物專家家軒、麗萍、岳揚與消費者跨螢狂歡，momo更精選眾多雙11六大品類熱銷商品下殺2折起。例如LG吸塵器獨家優惠5折，加碼贈送2合1濕拖吸頭、Lenovo10.1寸四核平板，獨家優惠65折，再送商品皮套、雅詩蘭黛經典小棕瓶狂歡重磅組，爆殺43折、Michael Kors後背包／托特包／兩用包特降3折起、蜜蜂工坊黃金蜂蜜4入組瘋降24折，加碼再送2瓶、舒潔棉絨膚觸衛生紙100抽72包組狂殺54折。

另外，整點抽11台宏佳騰智慧電車於11日不限金額下單，每2小時將會抽出一位幸運消費者，免費將市價89,800元的宏佳騰智慧電車騎回家。1元加購agnes b.精美好禮11日累積消費滿21,111元，即可以1元加購國際精品agnes b.證件套（限量4000件），「億萬紅包狂撒不間斷」，每指定時段momo將發出11,111份紅包，內含最高 999 momo幣。「滿額送美食」11日單筆消費滿1,111元即可於指定日期登記領取達美樂比薩套餐兌換券，總共狂發2.2萬份。

每次推出必掀起消費熱潮的「揪團組隊送3％」亦是今年消費者最期待的好康活動之一。momo也提醒已於11月10日前完成組隊登記的消費者，務必提醒隊友於11日完成下單結帳，除了「主揪獨享獎」、「成團消費獎」之外，團隊消費累積滿額還可獲得最高3000 momo幣回饋的「滿額回饋獎」。此外「清空萬元購物車」同樣於11月10日前將商品加入購物車並完成活動登記的消費者，只要於11日下單結帳，就有機會由momo為你買單購物車所有商品。

消費者結帳時凡使用國泰、玉山、花旗、台新等30大銀行刷卡或行動支付還可再享最高20％回饋；刷momo富邦聯名信用卡，購買指定500大品牌免登記最高享10％回饋、購買全站商品免登記即享5％回饋無上限。

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