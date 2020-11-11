中華航空2021年月曆嶄新亮相，以「絢耀世界，台灣之美（The Beauty of Taiwan, A Shining Star of the World.）」為主題，將台灣多元樣貌的人文特色推廣國際，並引領民眾回顧華航歷年具台灣特色彩繪機，封面選用帝雉號作為嶄新一年的開始，穿越雲層象徵全新出發，華航將承載台灣的美好，絢耀全世界。

翻開華航2021年月曆，回顧華航陪伴台灣淬煉60年的精采，以「蝴蝶蘭彩繪機」、「藍鵲號彩繪機」、「原住民彩繪機」、「水果彩繪機」、「三熊友達彩繪機」、「台灣觀光彩繪機」6款經典彩繪機為主題，揉合台灣獨有文化與自然物種，帶領民眾收藏台灣的多元樣貌，也呈現華航對這塊土地的深刻情感。

1、2月以清雅淡麗的蝴蝶蘭呼應台灣蘭花王國的美譽；3、4月將台灣藍鵲及油桐花成為設計元素，相互映照出台灣得天獨厚的美；5、6月選用排灣族最具象徵性的百步蛇傳統圖騰，展現多元文化瑰麗；7、8月以台灣四季飽滿果實，象徵招牌寶島滋味；9、10月則是台灣黑熊為主角，表達華航無論順逆都奮勇直前的台灣精神；11、12月以歲末煙火慶典為發想，勾勒大台北城市夜景，綻放華航對新一年的期待與祝福。

華航表示，月曆每頁主題並融入天空及雲彩設計巧思，希望藉此喚醒民眾搭機時望向窗外的那份期待，示意華航未來將持續帶領旅客翱翔天際。

華航指出，公司出品的月桌曆向來受到各界矚目及期待，更是民眾爭相收藏的紀念品，今年桌曆改版設計分割翻頁，可依個人喜好自由更替，天天充滿新鮮感，並較往年加大尺寸，曆表也調整為單月一張，提升整體書寫空間。

2021年華航月桌曆同樣只送不賣，喜愛華航的粉絲們可鎖定中華航空Facebook與Instagram粉絲專頁，將舉辦留言抽獎活動，限量送出華航月曆10名、桌曆10名。

(中時 )