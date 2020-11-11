勞動部屏東就業中心11日舉辦原住民職涯講堂，邀請在國際技能競賽機電整合雙人組奪得優勝的24歲卓首屹，為原民青少年分享職涯經驗，並鼓勵學生透過專業在職場上發光發熱。此外，中心也引領學生參訪電機產業，提前理解產業所需職能，對未來規畫更有方向。

卓首屹表示，國中後就暸解自己不喜歡純理論的讀書，所以選擇技職路線，並從一次次機械科實習上，體會到實際完成作品後的成就感。他提醒學生，即使有興趣的事，投入後多少會和原先的想像不同，但別害怕改變，有改變就有可能轉變，轉變就會帶來成長。

退伍後，他選擇到勞動署開立的職訓班進修，接觸不熟悉的機電課程，由於科目和以前所學不同，加上剛退伍導致學習步調偏慢，也曾懷疑自己，但他不服輸個性及師長給予的協助，讓他突破學習瓶頸，最後取得很優秀的結訓成績，更在國際技能競賽國手鼓勵下，加入前往日本參賽的行列。

「當國手其實很辛苦，準備項目很多、壓力也很大」卓首屹為了專心準備國際競賽，決定暫時休學，經歷1年備戰、移地訓練、模擬賽等日夜訓練後，最終獲得第39屆國際技能競賽機電整合雙人組優勝。

他最後勉勵學生表示，夜校出身的自己，也能到國際電子公司擔任工程師、顧問，所以只要努力朝目標邁進，行行都能出狀元，「期待幾年後，大家都可以成為我的同事」。

屏東就業中心主任翁素足說，透過專業人士經驗分享，及職場觀摩活動，有助求職者瞭解未來的職涯規畫，並實際認識產業需求與從業條件，進而提前為進入職場做好準備。

(中時 )