美國在台協會職員諾蘭（Jeramy Ray Norland），今年2月28日駕車從故宮停車場駛出，不慎在斑馬線上撞擊一輛腳踏車，造成丁姓騎士手腳受傷，被控過失傷害罪，士林地檢署依AIT回文，館方表示不願放棄外交豁免權，檢察官認定對該職員法院無審判權，予以不起訴處分。

39歲諾蘭，美國籍，在美國在台協會台北辦事處擔任職員，事發當天下午3點31分，在停車場出入口欲左轉，未注意丁姓騎士的腳踏車自北往南方向行駛，雙方發生碰撞導致丁受傷。

30多歲的丁男，騎車運動時行經至善路2段行人穿越道發生事故，控告諾蘭過失傷害罪。警方函詢外交部，回文表示依「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間特權、免稅暨豁免協定」，若派任職員執行職務，行為有關之訴訟將一切豁免。

而諾蘭非行使職務，經由辦事處館長可選擇拋棄豁免，但AIT表示不願放棄豁免，依協定內容，諾蘭享有外交豁免。處分書表示，諾蘭享有刑事豁免特權，法院無審判權，予以不起訴。

(中時 )