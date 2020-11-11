雲林縣大埤鄉酸菜醃漬廢水處理終於有譜，10幾年來醃漬廢水都存放水泥醃漬槽裡，無處排放只能任由廢水發臭長蟲，長年累積達80桶，相當於600公噸。負責研發廢水處理設備的中興大學團隊已完成設計規畫，12日將與大埤鄉公所討論後續招標、施作等細節。

大埤鄉酸菜醃漬專區水泥醃漬槽，目前共有80桶用來儲存酸菜醃漬廢水，實際僅119桶出租給業者醃漬使用，農業廢棄物逐年增加，今年還變更5座水泥醃漬槽之用途，改為存放廢水使用。

原欲用來醃漬酸菜的水泥槽，現在有80桶都用來存放醃漬後的廢水，長年下來蚊蟲孳生，惡臭飄散。（周書聖攝）

行政院農委會農糧署今年8月核准第一期建設經費1000萬元，補助大埤鄉公所建設「隧道式日照蒸發結晶設施」，另外還有雲林縣政府補助350萬，鄉公所自籌50萬，總計1400萬。大埤鄉公所農業課表示，過去因為中央認為該建設沒有效益、環評未通過等因素，經費遲遲沒有下落，公所反覆補齊計畫內容，歷經數年直到今年8月才確定核准。

負責研發的國立中興大學學務長謝禮丞表示，幾經改良，目前已經完成廢水處理設施規畫，礙於經費關係，初期只能先施作3分之1蒸發池設施，待後續經費到位方可完成剩餘建設，加快廢水處理速度，預估最快6年能消耗現存的600公噸廢水。

中興大學研發團隊12日將前往大埤鄉公所農業課討論，針對施作內容、招標等細節做最後討論，預計最快今年底到明年初就可以完成招標，長年儲存的惡臭廢水將能獲得妥善處理。

(中時 )