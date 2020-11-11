「Hi!藝祈迓媽祖」活動宣傳記者會邀請幼兒園學童帶來太鼓表演。（神岡區公所提供／王文吉台中傳真）

2020神岡文化季「Hi!藝祈迓媽祖」主辦宮廟為社口萬興宮，預計14日上午7時點燃起馬炮，繞境神岡16個庄頭。（神岡區公所提供／王文吉台中傳真）

「Hi!藝祈迓媽祖」由社口萬興宮聯合當地6大宮廟繞境，祈求疫情退散。（神岡區公所提供／王文吉台中傳真）

2020神岡文化季「Hi!藝祈迓媽祖」活動14日壓軸登場，今年東道主「萬興宮」將聯合當地6大宮廟繞境，祈求疫情退散、國泰民安。當天還將封街舉行玩藝文化節、舞樂昇平廟埕晚會等活動，邀民眾透過親子手作、闖關集章及趣味競賽體驗媽祖信仰，一同參與神岡年度盛會。

「Hi!藝祈迓媽祖」活動宣傳記者會11日在萬興宮前廣場舉行，神岡區長劉汶軒表示，今年神岡文化季以「Hi！藝祈迓媽祖」為主題，歡迎各地朋友參加，隔天還可以到訪新社花海與台中國際花毯節，順道來台中2日遊。

文化局副局長施純福致詞時表示，「媽祖文化」是台中的品牌也是台灣之光，動輒數萬人徒步隨行數百公里遶境，早已躍上國際舞台，文化局年年規劃百年宮廟「媽祖同行」系列活動響應盛會外，對於各區連結宗教、信仰及人文而成的文化嘉年華更是傾力支持。

施純福說，神岡文化季已邁入第2年，真的場場精彩，壓軸登場的「Hi!藝祈迓媽祖」系列活動，文化局除樂觀其成，亦投入資源協助，期盼讓「神講ㄟ」（神岡台語諧音）好所在鄉親在媽祖保佑下，日日月月幸福圓滿，五穀豐收。

本次遶境主辦宮廟「社口萬興宮」聯合瞻雲宮、穎德宮、下溪洲3里媽祖、新和宮、無極天元宮、順濟宮等宮廟聯合遶境，預計14日上午7時於萬興宮點燃起馬炮，接著各大陣頭迎接媽祖起駕繞境，路線行經神岡16個庄頭，並依序駐駕瞻雲宮、文興宮、穎德宮、天上聖母宮、寮福宮、大明宮、順天宮、新和宮、朝清宮、寶山宮、無極天元宮、順濟宮等。

神岡區公所強調，今年受新冠肺炎疫情影響，考量部分民眾仍避免參與群聚活動，區公所也舉行在社群軟體上舉行「與媽祖宅在家」，只要透過臉書或Instagram使用「媽祖降臨身邊」濾鏡後拍照，同時於「神岡好事多」粉絲專頁留言標記2位好友，即有機會抽中媽祖加持手工艾草平安皂。

(中時 )