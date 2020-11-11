民進黨今中常會邀請台灣智庫執行委員賴怡忠報告「拜登時代的台美關係發展初析」；據轉述，賴怡忠表示，美大選後，台灣需積極鞏固川普時代的台美關係成果，強調拜登時代的台美關係是以川普時代的地板為基礎發展，不要讓川普的地板變成拜登的天花板。

據轉述，賴怡忠還強調，到明年1月20日這段時間必須注意，中國在明年一月底、二月初的「全國對台工作會議」。明年也是中共建黨一百年；美國可能會有一段政治不確定時期，需慎防中國可能的輕舉妄動。

此外，川普的訴訟策略與進度需掌握，12月14日各州應提出選舉人票的狀況，1月6日需公佈誰擔任總統，這兩個時間是檢查點，如果屆時無法解決，眾院議長可能代理總統。

賴怡忠還提到，台美關係未來的挑戰，包括非對稱武器軍售的意願、是否還有印太戰略、對供應鏈重組的看法及中國挖台灣邦交國的反應等。

賴怡忠認為，拜登這次未如預期大勝，川普支持則比預期更多，此次選舉主要是針對川普的贊同或否定，不是對拜登的認同，即便川普確認落選，支持者對川普的黏著度高，依舊對共和黨與拜登形成壓力。

他說，拜登對中政策上，俄羅斯是「主要威脅」，中國是「嚴肅競爭者」，美中是競爭關係，但也有部分合作項目，不認同美中處於冷戰，但美國需審慎勿使競爭變成災難性；也不認同對中發動貿易戰，但認為美中經貿需要互惠，也認為經濟交流未帶來中國的開放，是否取消關稅，則視狀況而定。

(中時 )