今年民眾接種流感疫苗踴躍，亂象也多，11日有多名嘉義市議員關心接種現況，市府衛生局長張耀懋表示，原本採購9.9萬劑流感疫苗，目前僅剩1470劑，因應後續民眾接種的需求，已追加採購3500劑，使得今年疫苗超過10萬劑。

市議員鄭光宏指出，今年新冠肺炎疫情影響，流感疫苗接種很踴躍，且中央採用全面施打，以致50至64歲非高風險族群的接種率暴增，但扣除預定施打對象的疫苗，目前只剩1470劑，還有不少民眾未施打，衛生局有緊急採購嗎？

市議員陳家平說，大家原本搶打流感疫苗，後來韓國爆發接種疫苗的死亡事件，國內疫苗施打才趨緩，希望未來要控管好疫苗採購數量。市議員張秀華要求加強宣導施打疫苗可能出現的過敏反應。

張耀懋表示，原本採購9萬9000劑疫苗，後來市府動用準備金，分批加購1600劑、1900劑，共緊急加購3500劑，使得今年疫苗總數量已逾10萬劑，至本月9日已施打6萬9121劑。

張耀懋說，今年全市施打涵蓋率可望達到40％，遠高於全國平均涵蓋率25％，且目前65歲以上接種率63.7％，是全國第1個達標的縣市，應該可避免群聚感染，因應疫情及本市人口結構、公衛現況，目前評估明年以9.5萬劑為採購基準量。

(中時 )