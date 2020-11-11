林口區公所為了提供銀髮獨居長輩到府關懷，推出了幸福轉運讚政策，結合里鄰長與社區發展協會共同關心長輩，在地長期關注人文關懷的福樺建設也在今（11）日捐贈一部福利關懷專車給興福社區發展協會，用於林口偏遠地區的長輩關懷與接送，遇突發事件可志工就近前往接送到會合點，爭取黃金救援時間。

福樺建設丁章權董事長表示，自己在林口出生也在林口創業，堅持在故鄉蓋房子，想把這片原本荒蕪的土地蓋上心中理想的藍圖。之前的一次機會再和區公所討論林口的建設與發展，了解到林口鄉下地區丘陵起伏，許多長輩為了生活，世代守護著土地與家鄉，隨著年紀漸長許多銀髮照顧與交通問題成為需要被關注的議題，尤其是下福和頂福地區是距離市區最遠的里，如果結合志工有一部車輛來接送照顧，可以讓自己盡一份心力，讓長輩在就醫與照顧上可以有更好的品質。

接受捐贈興福社區發展協會理事長黃海清表示，頂福下福地處新北市最西邊，最近的消防救護車輛抵達現場往往需耗時20分鐘左右，加上山區道路狹小岔路多，面臨搶救生命時往往會耽誤到黃金救援時間，有了福樺建設這部關懷專車，除了可以在平日接送長輩就醫外，遇有突發事件也可以由社區內的志工就近前往接送到會合點，爭取黃金時間。

林口區公所藍品畯區長特別感謝福樺建設的愛心捐贈，讓志工的服務能量可以倍增，進而照顧關懷長輩，擴展長輩的社交圈，讓關懷長期不間斷，也希望有更多企業一起來參與關懷長輩生活。

(中時 )