今年是台灣56年來最嚴峻旱災，多座水庫蓄水率不足5成，農業用水頻頻告急。（資料照，李宜杰攝）

今年是台灣56年來最嚴峻旱災，多座水庫蓄水率不足5成，農業用水頻頻告急，旱災中央災害應變中心今(11)日宣布，嘉南地區將於18日進行夜間減壓供水，25日將另召開會議，屆時將決定明年一期作南部是否停灌，農委會農田水利署表示，明年停灌是很有可能的。

經濟部長王美花今日中午主持「旱災中央災害應變中心第二次工作會報」，會中決議嘉義、台南自18日起，水情燈號將調整為黃燈並進行夜間減壓供水，旱災中央應變中心25日將另召開會議，屆時將討論明年一期作是否停灌。

農田水利署署長蔡昇輔表示，25日會議上，先由氣象局報告最新氣象狀況，緊接著經濟部水利署報告現有水資源的狀況及每個水庫的蓄水率，再來探討各縣市的因應措施。

他說，農業灌溉水資源部分，10％來自水庫、21％壩堰取水、59％河川逕流水、6％區域排水、4％地下水，水情嚴峻灌溉方式通常以水庫灌區及壩堰居多。

若持續未降雨，11月底水情將更為嚴峻，南部插秧時間比其他地區要早一個月，因此12月之前做出停灌決定最為恰當，中北部則是12月下旬。

目前水情部分，高屏、宜蘭、花東尚審慎樂觀；彰化、雲林、南投若加強灌溉管理或輪灌，還是有機會灌溉整個期程，嘉南、台中、桃竹苗則已實施停灌或是減壓供水，明年一期作停灌是很有可能的。

至於糧食安全部分，他說，台灣安全存糧已有9個月，二期稻作陸續收割至少可再增加3個月安全存糧，年底至少有一年以上，加上明年部分一期作收成，糧食基本上可無虞。

(中時 )