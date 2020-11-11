高美溼地最近常有怪手出沒核心區，民眾擔心在剷平雲林莞草，趕緊向議員陳情，經詢問台中市海岸資源漁業發展所後，原來是在清理蘆葦。楊典忠表示，高美溼地最具吸引力的就是多樣性自然生態，市府要推動任何保育作為，都要說明清楚，以免讓人誤解。海資所昨日趕緊在網站張貼公告，呼籲施工期間勿靠近。

民眾陳先生向楊典忠反映指出，這幾天高美溼地核心區有怪手進駐，不知是不是栽植幾十年的雲林莞草，因不小心被噴殺草劑，現在被機器怪手給鏟平，擔心危及生態環境。

楊典忠服務處人員11日邀海資所前往現場會勘，該所澄清說，由於11月6日起至25日止，高美溼地正在進行蘆葦清除作業，並非在剷平雲林莞草，是民眾誤會了。

楊典忠表示，高美溼地每年都有上百萬遊客到訪，最具吸引力的地方就是多樣性自然生態，市府要推動任何生態保育作為，都要公告說明清楚，以免讓民眾有誤解，且現場也需要有監工人員督導，避免施工不慎影響其他保護範圍。

海資所昨日趕緊在網站上張貼公告表示，高美溼地核心保護區進行蘆葦清除作業，包括機具開挖及人工移除，高美2號海堤前方核心區內已標示區域，11月6日至25日為施工期間，呼籲遊客勿靠近，以避免發生危險。

(中時 )