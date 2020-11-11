中共人大常委會今（11）日通過議案，對於香港立法會議員因宣揚支持港獨、拒絕承認大陸對港擁有主權、尋求外國或境外勢力干預香港事務等危害國家安全行為，一經認定即喪失立法會議員資格。對此，陸委會表示，北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，印證其「一國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」。

陸委會表示，中共全國人大常委會今日通過關於香港立法會議員資格問題的決定，並據以撤銷4名由港人選舉產生的泛民立法會議員之資格，凸顯相關方面極度罔顧民意，假借國安之名任意宰制香港立法會。

陸委會稱，民主社會的立法機關，本即應包容多元意見、允許不同看法。北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，在在印證其「一國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

陸委會指出，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，相關方面濫加箝制港人的政治權利與民主自由，非但無助於香港情勢穩定，勢將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。

(中時 )