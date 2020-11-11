有網友搬新家發現牆上貼了2張符咒，讓他憂心的上網發問。(圖擷取自靈異公社)

若是在新的租屋處看到「不明符咒」通常會心生畏懼，擔心先前是否有發生過不好的事情。有一名網友表示，自己到了租屋處移開家具，卻看到牆上2張符咒，讓他憂心自己是不是租到「不乾淨」的屋子，對此，就有內行人跳出來解答「這是鎮宅用平安符，不用擔心」。

原PO在臉書社團「靈異公社」貼出2張照片說明，自己剛搬到新租屋處，由於家庭成員較多，所以2樓的客廳需要改造成房間，而就在某次移動家具時，發現牆上被貼了2張符咒，讓他擔心的詢問「發現牆壁有貼符，這是代表房子不乾淨嗎？」也說明自己平常沒有在拜拜，所以不太了解，希望有人能夠幫忙解答。

而照片貼出後，許多網友都叫原PO不必擔心，「看起來只是鎮宅平安用，基本上沒甚麼大問題」、「一般的平安符鎮宅！化煞用這個房子沒有不乾淨的地方」、「這是鎮宅保平安用的，無傷大雅，放心」但就有網友提醒「鎮宅符，一般只貼一張，但如果四面都貼就要注意了XD」。

另外，也有網友看到照片後提醒，看符咒的外觀已沒有太大效果，「看符好像已破損，已沒有任何用途」、「通常紅色字的都是還好的，但是這已經多年前沒效果了」。不過也有網友逗趣留言，「我看到了，真的很不乾淨，牆壁龜裂，而且灰塵很多，建議您打掃乾淨再搬進去住會比較好，如不聽勸告沒打掃乾淨就搬進去住，那後果自行負責，謝謝。」

(中時新聞網)